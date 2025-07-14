Экс-игрок «Реала» Хесус Вальехо перешёл в «Альбасете»

Бывший центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо на правах свободного агента присоединился к «Альбасете». Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Сегунды.

Футболист подписал с клубом трудовое соглашение, срок действия которого рассчитан на два года. Игрок принял участие в четырёх матчах прошедшего клубного сезона.

Хесус Вальехо является воспитанником «Сарагосы», на взрослом уровне, помимо арагонцев, он играл за мадридский «Реал», франкфуртский «Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Гранаду». Помимо этого, в активе защитника есть матчи за юношескую и молодёжную сборную Испании.

«Альбасете» по итогам прошлого сезона занял 10-е место в турнирной таблице Сегунды.