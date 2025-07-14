Семак объяснил, почему три футболиста «Зенита» сыграли за «Войводину» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как вышло, что трое игроков санкт-петербургской команды вышли на товарищеский матч с «Войводиной» (2:0) в составе сербской команды.

— Три футболиста «Зенита» сегодня вышли в форме «Войводины». Не совсем привычная ситуация. Расскажите, как так сложилось?

— Сегодня утром представители «Войводины» попросили предоставить им троих игроков. Мы, конечно, думали, что ребята начнут в стартовом составе, что сопернику совсем не хватает игроков, совсем всё плохо. Но оказалось, не так. И, в принципе, достаточно хороший состав вышел у них в первом тайме. Хотелось бы, чтобы наши ребята больше получили игровой практики, имею в виду Лобова и Волкова, прежде всего. Но здесь отсутствие коммуникации повлияло на количество игрового времени, которое у них было. «Войводина» попросила усилить, мы, конечно, постарались дать хороших футболистов, чтобы качество игры у них не терялось, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

Защитники Сергей Волков и Никита Лобов сыграли за сербскую «Войводину» в товарищеском матче с «Зенитом». Имя третьего игрока санкт-петербуржцев в составе соперников не сообщается. 22-летний Волков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Краснодара» летом 2024 года. 19-летний Лобов выступает за вторую команду «Зенита». В официальных матчах за основной состав петербуржцев воспитанник ещё не выступал.