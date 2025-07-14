Дональд Трамп назвал лучшего футболиста в истории

Президент США Дональд Трамп после финального матча клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0, ответил на вопрос о лучшем футболисте в истории.

«В этом виде спорта? Много лет назад, когда я был молод, сюда пригласили игрока по имени Пеле. Он выступал за «Космос», и Стив Росс, мой друг из Warner Communications, был вдохновителем, стадион был переполнен. Это была более ранняя версия этого стадиона (речь идёт о «Джайантс Стадиум», который был открыт в 1976 году и закрыт в 2010-м, открытие арены «Метлайф» состоялось рядом со старой ареной в том же году. — Прим. «Чемпионата»), и я не хочу загадывать, потому что это было давно, а я был молодым. Я пришёл посмотреть на Пеле, и это было невероятно. Это как упомянуть Бейба Рута (легендарный американский бейсболист. — Прим. «Чемпионата»), но я бы сказал, что Пеле был невероятно великим», — приводит слова Трампа DAZN.

Напомним, Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» с 1975 по 1977 год.