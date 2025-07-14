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Сын Роналду: Ямаль лучше отца? Он хорош, но пока ничего не выиграл

Сын Роналду: Ямаль лучше отца? Он хорош, но пока ничего не выиграл
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Криштиану-младший, сын нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ответил на слова, что форвард «Барселоны» Ламин Ямаль сейчас круче, чем его отец.

— Ламин Ямаль круче Роналду.
— Сейчас? Да, Ламин хорош, но пока ничего не выиграл, — приводит слова Криштиану-младшего Lamin Yamal Extra в Х.

18-летний Ямаль выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Также он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

40-летний Роналду со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы и две Лиги наций. На клубном уровне Криштиану завоевал 29 трофеев и несчитаное количество индивидуальных наград, включая пять «Золотых мячей».

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