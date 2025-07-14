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Семак: у нас в «Зените» два игрока, которые, думаю, уйдут в аренду. Решение примем на днях

Семак: у нас в «Зените» два игрока, которые, думаю, уйдут в аренду. Решение примем на днях
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в клубе остаются два игрока, которые могут покинуть команду на условиях аренды в ближайшее время.

«У нас есть два таких игрока, которые работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто уйдёт в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнём двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду», — сказал Семак.

Сезон-2025/2026 начнётся в пятницу, 18 июля, матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика». Для «Зенита» чемпионат России начнётся домашней игрой с «Ростовом» в воскресенье, 20 июня.

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