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Винисиус и «Реал» не сдвинулись в переговорах, игрок не отступает от требований — Athletic

Винисиус и «Реал» не сдвинулись в переговорах, игрок не отступает от требований — Athletic
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продолжает просить от клуба за продление контракта зарплату в € 30 млн и бонус за подписание. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, именно этот факт не позволяет переговорам сдвинуться вперёд за последние несколько месяцев.

25-летний Винисиус играет за «Реал» с 2018 года, если верить данным портала Transfermarkt, текущий контракт между сторонами рассчитан ещё на два сезона. Всего за «Реал» Жуниор в 322 матчах забил 106 голов и отдал 83 результативные передачи.

За сборную Бразилии Винисиус за 41 матч забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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