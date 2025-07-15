Дональд Трамп: футбол способен объединить мир

Президент США Дональд Трамп после финального матча клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0, высказался о посещаемости данного турнира и о роли футбола в мире.

«Когда мы вылетали со стадиона, то увидели, что он был переполнен. Четыре матча, которые прошли здесь [на стадионе «Метлайф»], были очень впечатляющими. Все видели очереди на входе, и это было здорово.

Что я думаю о футболе? Ну, это история о единстве, о том, чтобы все были вместе, и о большой любви между странами. Думаю, это самый международный вид спорта, поэтому он определённо способен объединить мир», — приводит слова Трампа DAZN.