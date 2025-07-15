Дональд Трамп: футбол способен объединить мир
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Президент США Дональд Трамп после финального матча клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0, высказался о посещаемости данного турнира и о роли футбола в мире.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Когда мы вылетали со стадиона, то увидели, что он был переполнен. Четыре матча, которые прошли здесь [на стадионе «Метлайф»], были очень впечатляющими. Все видели очереди на входе, и это было здорово.
Что я думаю о футболе? Ну, это история о единстве, о том, чтобы все были вместе, и о большой любви между странами. Думаю, это самый международный вид спорта, поэтому он определённо способен объединить мир», — приводит слова Трампа DAZN.
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