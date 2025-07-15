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Главный тренер «Спартака» Станкович высказался о прогрессе Умярова под своим руководством

Главный тренер «Спартака» Станкович высказался о прогрессе Умярова под своим руководством
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Главный тренер московского «Спартака» серб Деян Станкович объяснил, почему полузащитник Наиль Умяров стал одним из важнейших игроков стартового состава красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Ещё до того, как я приехал в Москву, изучал состав «Спартака», качества игроков. Я видел, что в Умярове что-то есть, но, на мой взгляд, он плохо использовал то, что умеет. Мне не нравились решения, которые он принимал. Я сам играл в центре поля, понимаю, как должен действовать полузащитник. Умяров мог избегать многих ошибок, которые он совершал и которые приводили к серьёзным проблемам.

Мы много разговаривали с Наилем. Сначала он совершал условно три ошибки во время тренировки, затем две, постепенно пришли к тому, что они совсем исчезли. Я говорю про ошибки любого типа: технические, тактические, в выборе решения. Да, в игре ошибки могут случаться, но и в матчах Умяров допускает их довольно редко. Я его называю «компьютер», потому что он отлично читает игру, правильно располагает корпус.

Российские члены нашего тренерского штаба тоже говорили, что Умяров провёл лучший сезон в карьере. Наиль классно управляет ритмом и отдаёт проникающие передачи, но он был хорош и в обороне. Обычно, когда Умяров играл качественно, у «Спартака» получались очень хорошие матчи», — приводит слова Станковича Sports.ru.

Наиль Умяров является воспитанником «Чертаново». За «Спартак» хавбек выступает с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России, в которых отметился тремя голами. Деян Станкович провёл свою футбольную карьеру на позиции центрального полузащитника.

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