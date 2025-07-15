«В «Спартаке» невозможно быть в зоне комфорта». Станкович — о результативности Угальде

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о влиянии конкуренции в команде на позиции форварда на игру лучшего бомбардира команды Манфреда Угальде в весенней части сезона-2024/2025.

«Первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной. Естественно, мы анализировали подготовку ко второй части сезона. Весной мы ждали, что Угальде прорвёт — всё-таки это лучший бомбардир чемпионата, ты постоянно надеешься, что вот-вот всё получится. К сожалению, этого не происходило.

Да, Угальде было непросто, когда я выбирал для старта Ливая. Иногда мы переходили на игру в два нападающих — это довольно серьёзное изменение для всей команды, к которому нужно привыкнуть. Конкуренция делает игроков лучше, всегда их стимулирует. Так всегда было в моей карьере. Если в мою команду приходил полузащитник, который, например, быстро бегает, я должен бежать ещё быстрее.

Мы возвращаемся к разговору о работе под давлением. В большом клубе ты обязан быть к нему готов, у тебя должен быть соответствующий характер. Мы помогаем Угальде, общаемся с ним. Но в «Спартаке» невозможно быть в зоне комфорта. Если ты её чувствуешь, значит, что-то не так», — приводит слова Станковича Sports.ru.

Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги — 2024/2025, забив в 29 играх 17 мячей. 15 из них — в первой части сезона. После зимней паузы на счету коста-риканца лишь голы в ворота «Оренбурга» (2:0) и «Химок» (5:0) в первом и последнем матчах весеннего отрезка.