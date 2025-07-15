«Зенит» пытается приобрести Риоса из клуба «Палмейрас» — Романо

«Зенит» предложил за полузащитника клуба «Палмейрас» Ричарда Риоса € 30 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, игрок отклонил данный вариант продолжения карьеры. Футболист согласился перейти в «Рому», однако итальянский клуб готов отдать за игрока лишь € 24 млн, что не устраивает бразильскую команду. Отмечается, что «Бенфика» тоже работает над этим трансфером.

В 35 матчах клубного сезона Риос забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Футболист является воспитанником «Фламенго», за который также выступал на начальном этапе взрослой карьеры. Помимо этого, Ричард играл за «Масатлан» и «Гуарани». В активе Риоса есть матчи за сборную Колумбии.