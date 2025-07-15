«Это не хоккей или гандбол, где вратарей меняют по 10 раз». Черчесов — о Сафонове в «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игровом времени голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова на клубном чемпионате мира — 2025 в США после поражения французов в финале с «Челси» (0:3). Россиянин ни разу не появился на поле за весь турнир.

— Матвей Сафонов никак не мог получить игровое время на этом турнире?

— Трудно сказать. Пусть чемпионат мира, но турнир всё же выставочный. Были счета 4:0, 3:0 к перерыву, которые вроде бы позволяли выпустить его на поле. С другой стороны, мы же не в хоккей или гандбол играем, где вратарей можно менять по 10 раз. Видимо, изначально решили, что Доннарумма играет всё. На этот вопрос только сам Матвей может ответить, был у него разговор с тренером, или нет. Дождёмся. Наверное, что-то станет ясно. Хотя очень хотел посмотреть, как на этом уровне он себя проявит, — приводит слова Черчесова LiveSport.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом прошлого года. В своём первом сезоне в Европе голкипер стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также одержал вместе с командой победу в Лиге чемпионов УЕФА. Основным вратарём парижан на клубном ЧМ был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.