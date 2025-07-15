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«Рома» хочет подписать молодого нападающего «Пескары» — Романо

«Рома» хочет подписать молодого нападающего «Пескары» — Романо
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«Рома» намерена приобрести 16-летнего нападающего «Пескары» Антонио Арену. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны уже согласовали данный трансфер в устной форме, во вторник будет выполнена официальная часть работы. О закрытии сделки объявят в ближайшее время.

Антонио Арена родился в Австралии и является воспитанником клуба «Вестерн Сидней Уондерерс». После этого он продолжил процесс получения футбольного образования в «Пескаре», в системе которой находится с 2022 года. С 2025-го игрок привлекается к матчам за основную команду «дельфинов». На юношеском уровне Арена выступает за сборную Италии.

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