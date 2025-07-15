«Легенда». «Милан» показал фотографии с презентации Луки Модрича

Пресс-служба итальянского «Милана» опубликовала фото с презентации 39-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича, который подписал контракт с клубом 14 июля.

«Легенда», — так подписала пресс-служба клуба фото с Модричем.

Фото: Соцсети «Милана»

Напомним, последние 13 лет хорватский полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА.

В составе сборной Хорватии Модрич отыграл 188 матчей, выходил с ней в финал чемпионата мира и становился бронзовым призёром турнира.