Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Легенда». «Милан» показал фотографии с презентации Луки Модрича

«Легенда». «Милан» показал фотографии с презентации Луки Модрича
Комментарии

Пресс-служба итальянского «Милана» опубликовала фото с презентации 39-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича, который подписал контракт с клубом 14 июля.

«Легенда», — так подписала пресс-служба клуба фото с Модричем.

Фото: Соцсети «Милана»

Напомним, последние 13 лет хорватский полузащитник отыграл в составе мадридского «Реала», где за 597 матчей забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболиста года от УЕФА и ФИФА.

В составе сборной Хорватии Модрич отыграл 188 матчей, выходил с ней в финал чемпионата мира и становился бронзовым призёром турнира.

Материалы по теме
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android