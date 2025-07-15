Акинфеев обратился к Гинеру после победы ЦСКА в Суперкубке России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к президенту клуба Евгению Гинеру после победы команды в Суперкубке страны. Столичный клуб со счётом 1:0 обыграл «Краснодар».

«Друзья, спасибо всем за ваши теплые слова, комментарии, поздравления. Всё читаю и очень ценю. В свою очередь хочу здесь поздравить и сказать огромное СПАСИБО моему второму отцу, президенту ПФК ЦСКА – Евгению Ленноровичу Гинеру. Без Вас ничего бы этого не было. P.S. Ну а уже завтра приступаем к работе и активно готовимся к возобновлению чемпионата России», — написал Акинфеев на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Акинфеев вышел на первое место по числу выигранных Суперкубков России. Он побеждал в данном турнире восемь раз.