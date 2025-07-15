Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев обратился к Гинеру после победы ЦСКА в Суперкубке России

Акинфеев обратился к Гинеру после победы ЦСКА в Суперкубке России
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к президенту клуба Евгению Гинеру после победы команды в Суперкубке страны. Столичный клуб со счётом 1:0 обыграл «Краснодар».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Друзья, спасибо всем за ваши теплые слова, комментарии, поздравления. Всё читаю и очень ценю. В свою очередь хочу здесь поздравить и сказать огромное СПАСИБО моему второму отцу, президенту ПФК ЦСКА – Евгению Ленноровичу Гинеру. Без Вас ничего бы этого не было. P.S. Ну а уже завтра приступаем к работе и активно готовимся к возобновлению чемпионата России», — написал Акинфеев на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Акинфеев вышел на первое место по числу выигранных Суперкубков России. Он побеждал в данном турнире восемь раз.

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android