Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артисты с карликовостью с вечеринки Ямаля впервые высказались об участии в мероприятии

Артисты с карликовостью с вечеринки Ямаля впервые высказались об участии в мероприятии
Аудио-версия:
Комментарии

Артисты с карликовостью принимавшие участие в вечеринке нападающего каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, прокомментировали обращение Министерства социальных прав в прокуратуру о том, что футболист нарушил закон об инвалидности.

«Никто не проявлял к нам неуважения, нам разрешили спокойно работать. Я не понимаю, почему это стало такой большой проблемой. Мы обычные люди, которые занимаются любимым делом абсолютно легально.

В течение нескольких лет эти люди [ADEE] хотели навредить нам, помешать нам делать то, что мы хотим, но они не предложили никакой работы или обучения тем, кого это коснулось.

Мы работаем в сфере развлечений. Почему мы не можем делать то, что делаем? Мы танцуем, показываем фокусы, у нас есть все виды шоу. К нам отнеслись так же, как и ко всем остальным [на вечеринке], все хорошо провели время», — приводит слова артистов ESPN со ссылкой на RAC1.

Напомним, в воскресенье Ямалю исполнилось 18 лет. На вечеринке в честь дня рождения участвовали артисты с карликовостью.

Материалы по теме
Ямаль мог нарушить закон об инвалидности из-за вызова карликов на день рождения — COPE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android