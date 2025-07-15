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Новый тренер «Аль-Насра»: не мог отказаться от вызова, который бросил мне Роналду

Новый тренер «Аль-Насра»: не мог отказаться от вызова, который бросил мне Роналду
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Новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал назначение на эту должность и высказался о взаимоотношениях с нападающим Криштиану Роналду.

«Я обожаю находиться в Саудовской Аравии, это страна будущего, не только в футболе. С большим удовольствием возвращаюсь. Я всегда был здесь счастлив. Всегда побеждал и постараюсь сделать это снова. Без приглашения Роналду я бы туда не поехал. Криштиану игрок, который выигрывал всё, где бы он ни играл, но в Саудовской Аравии пока нет. Посмотрим, смогу ли я помочь ему в этом в этом году. Мы говорим на одном языке, всё будет легко. Я не мог отказаться от вызова, который бросил мне Криштиану», — приводит слова Жезуша A Bola.

С 2018 по 2019 год, а также с 2023 по 2025 год Жезуш уже работал в Саудовской Аравии, когда тренировал местный «Аль-Хиляль». С командой он выиграл чемпионат, Кубок и трижды — Суперкубок страны.

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