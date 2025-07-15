Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси стал рекордсменом по количеству наград «Игрок дня» среди действующих игроков МЛС

Месси стал рекордсменом по количеству наград «Игрок дня» среди действующих игроков МЛС
Комментарии

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 23-го и 24-го туров МЛС. В матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвиллом» (2:1) футболист сделал дубли. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 27'     0:2 Месси – 38'     1:2 Хиль – 80'    
США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17'     1:1 Мухтар – 49'     2:1 Месси – 62'    

Месси получил за эти две игры награду «Игрок дня», которая стала для него четвёртой в этом сезоне и десятой в общей сложности. Аргентинец лидирует среди всех действующих игроков МЛС по количеству наград.

«Интер Майами» стал лидером Восточной конференции благодаря этим победам.

Напомним, следующий матч «Интер Майами» проведёт на выезде с «Цинциннати» уже завтра, 16 июля.

Материалы по теме
Новый формат, величие Месси и много сенсаций. Освежи память о событиях КЧМ!
Тест
Новый формат, величие Месси и много сенсаций. Освежи память о событиях КЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android