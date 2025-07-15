Месси стал рекордсменом по количеству наград «Игрок дня» среди действующих игроков МЛС
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Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 23-го и 24-го туров МЛС. В матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвиллом» (2:1) футболист сделал дубли. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.
США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 2
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 27' 0:2 Месси – 38' 1:2 Хиль – 80'
США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 02:45 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Нэшвилл
Нэшвилл
1:0 Месси – 17' 1:1 Мухтар – 49' 2:1 Месси – 62'
Месси получил за эти две игры награду «Игрок дня», которая стала для него четвёртой в этом сезоне и десятой в общей сложности. Аргентинец лидирует среди всех действующих игроков МЛС по количеству наград.
«Интер Майами» стал лидером Восточной конференции благодаря этим победам.
Напомним, следующий матч «Интер Майами» проведёт на выезде с «Цинциннати» уже завтра, 16 июля.
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