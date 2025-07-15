Месси стал рекордсменом по количеству наград «Игрок дня» среди действующих игроков МЛС

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 23-го и 24-го туров МЛС. В матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвиллом» (2:1) футболист сделал дубли. Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

Месси получил за эти две игры награду «Игрок дня», которая стала для него четвёртой в этом сезоне и десятой в общей сложности. Аргентинец лидирует среди всех действующих игроков МЛС по количеству наград.

«Интер Майами» стал лидером Восточной конференции благодаря этим победам.

Напомним, следующий матч «Интер Майами» проведёт на выезде с «Цинциннати» уже завтра, 16 июля.