Черчесов – о стычке тренера «ПСЖ» и игрока «Челси»: возможно, сам вёл бы себя ещё хуже

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потасовке после финала клубного чемпионата мира между тренером «ПСЖ» Луисом Энрике и бразильским нападающим «Челси» Жоао Педро. Ранее в трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.

«Парижане были просто в шоке от такого счёта. Одно другое цепляет, капля за каплей — и стакан полный. Не хочу строить догадки тем более это не столь важно. Но смотрелось глазами миллиардов зрителей не самым приятным образом, когда еще и один, и второй тренер участвуют. Однако, все мы люди, и нервы иногда сдают. Никого не осуждаю. Возможно, сам вёл бы себя ещё хуже», — приводит слова Черчесова Livesport.

Сам матч завершился разгромной победой «Челси» со счётом 3:0.