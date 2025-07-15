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Черчесов – о стычке тренера «ПСЖ» и игрока «Челси»: возможно, сам вёл бы себя ещё хуже

Черчесов – о стычке тренера «ПСЖ» и игрока «Челси»: возможно, сам вёл бы себя ещё хуже
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потасовке после финала клубного чемпионата мира между тренером «ПСЖ» Луисом Энрике и бразильским нападающим «Челси» Жоао Педро. Ранее в трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Парижане были просто в шоке от такого счёта. Одно другое цепляет, капля за каплей — и стакан полный. Не хочу строить догадки тем более это не столь важно. Но смотрелось глазами миллиардов зрителей не самым приятным образом, когда еще и один, и второй тренер участвуют. Однако, все мы люди, и нервы иногда сдают. Никого не осуждаю. Возможно, сам вёл бы себя ещё хуже», — приводит слова Черчесова Livesport.

Сам матч завершился разгромной победой «Челси» со счётом 3:0.

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