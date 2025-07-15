Александр Мостовой поделился архивным фото с Челестини

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой опубликовал архивное фото со швейцарским экс-хавбеком Фабио Челестини с матча чемпионата Европы 2004 года, где встречались сборная России и национальная команда Швейцарии (4:1). В той встрече Мостовой забил четвёртый гол.

«Я и Челестини в матче сборных России и Швейцарии», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Мостового

Напомним, 20 июня текущего года пресс-служба клуба сообщила, что 49-летний швейцарский специалист стал главным тренером ЦСКА, подписав контракт по схеме «2+1». Челестини сменил на этом посту сербского специалиста Марко Николича.