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Александр Мостовой поделился архивным фото с Челестини

Александр Мостовой поделился архивным фото с Челестини
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой опубликовал архивное фото со швейцарским экс-хавбеком Фабио Челестини с матча чемпионата Европы 2004 года, где встречались сборная России и национальная команда Швейцарии (4:1). В той встрече Мостовой забил четвёртый гол.

«Я и Челестини в матче сборных России и Швейцарии», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Мостового

Напомним, 20 июня текущего года пресс-служба клуба сообщила, что 49-летний швейцарский специалист стал главным тренером ЦСКА, подписав контракт по схеме «2+1». Челестини сменил на этом посту сербского специалиста Марко Николича.

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