Радимов назвал самый яркий матч первого тура РПЛ

Бывший российский футболист Владислав Радимов рассказал, какой матч считает самым ярким в первом туре Российской Премьер-лиги.

«Яркой вывески нет. Я думаю, что это «Акрон» — «Крылья Советов» — самарское дерби. Если уже говорить о яркой вывеске», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-лиги начинается уже 18 июля. Первым матчем сезона-2025/2026 станет встреча московского «Динамо» с «Балтикой».

Встреча между «Акроном» и «Крыльями Советов» в рамках первого тура РПЛ пройдёт уже в эту субботу, 19 июля. Матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Начало самарского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.