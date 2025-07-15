Стала известна реакция «Барселоны» на скандал вокруг вечеринки Ламина Ямаля

«Барселона» следит за ситуацией вокруг скандала с нападающим Ламином Ямалем, на вечеринку которого привезли людей с карликовостью, сообщает El Larguero в социальной сети X со ссылкой на журналиста Адриа Сольдевила.

Сообщается, что «Барселона» внимательно следит за возможными юридическими последствиями вокруг ситуации с Ямалем. При этом журналист отметил, что клуб не хочет на данный момент комментировать эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, запрещающий показ передач, высмеивающих или унижающих людей с ограниченными возможностями.