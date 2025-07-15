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Новый тренер «Аль-Насра» Жезуш: я совершил ошибку, отказавшись возглавить сборную Бразилии

Новый тренер «Аль-Насра» Жезуш: я совершил ошибку, отказавшись возглавить сборную Бразилии
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Новый главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал, почему принял решение отказаться возглавить национальную команду Бразилии.

«В прошлом году я совершил ошибку, отказавшись от предложения возглавить сборную Бразилии. Я не принял его, потому что был тогда всем сердцем и душой в «Аль-Хиляле», — приводит слова Жезуша A Bola.

С 2018 по 2019 год, а также с 2023 по 2025 год Жезуш тренировал «Аль-Хиляль». С командой он выиграл чемпионат, Кубок и трижды — Суперкубок страны. Ранее специалист также тренировал «Бенфику», «Фламенго», «Фенербахче» и ряд других команд.

12 мая сборная Бразилии официально объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера.

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