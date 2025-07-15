«Клубный чемпионат мира важнее Лиги чемпионов». Защитник «Челси» — о победе на КЧМ
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Защитник «Челси» Ливай Колуилл прокомментировал победу своей команды в клубном чемпионате мира. Лондонский клуб обыграл «ПСЖ» со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«В начале этого турнира я сказал, что мы планируем выиграть его [Клубный чемпионат мира], и люди посмотрели на меня как на сумасшедшего. Так что я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед началом Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
Это самый крупный трофей, который я когда-либо выигрывал. Я думаю, что клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов, и мы стали первой командой, которая его выиграла», — приводит слова Колуилла ESPN.
Напомним, первый матч АПЛ «Челси» проведёт с «Кристал Пэлас» 17 августа.
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