«Трудно это понять и принять». Черчесов – о судействе в современном футболе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о судействе в современном футболе.

«Я в большом футболе, юношеский не берём, с 15 лет. 47, получается, как игрок и тренер. И вдруг ты перестаешь что-то понимать. Потом начинаешь спрашивать вокруг. Думаешь, может я один такой. Оказывается, никто не понимает. Раз меня спрашиваете, значит и вы тоже. Судьи перестали быть судьями. Они выходят, и лишь обозначают присутствие. Все время ждут, что им из кабинки что-то подскажут. Мне трудно это понять и принять. Быть может, я представитель старой школы. Но когда не просто срывают футболку, а тут видел, как в испанском чемпионате её просто разорвали. А свисток молчит. Ну, знаете ли...» — приводит слова Черчесова Livesport.

Ранее «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче турнира команда разгромила «ПСЖ» со счётом 3:0. «Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.