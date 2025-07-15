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Трансфер Дьёкереша в «Арсенал» под угрозой срыва — Record

Трансфер Дьёкереша в «Арсенал» под угрозой срыва — Record
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Трансфер нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша в лондонский «Арсенал» может сорваться. Об этом сообщает португальская газета Record.

По информации источника, «Арсенал», «Спортинг» и представители Дьёкереша договорились о первоначальном платеже в размере € 70 млн плюс € 10 млн в качестве дополнительных выплат за услуги игрока. Отмечается, что условия дополнительных выплат ещё предстоит согласовать, так как руководство «Арсенала» готово заплатить только € 3 млн.

Уточняется, что Дьёкереш и его агент могут публично выступить в поддержку сделки.

Напомним, Дьёкереш играет за «Спортинг» с 2023 года. В 102 матчах за команду форвард забил 97 голов и отдал 28 результативных передач. За сборную Швеции форвард забил 15 голов за 26 матчей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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