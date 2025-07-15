Гендиректор по делам инвалидности – о Ямале: люди с деньгами чувствуют себя безнаказанными

Генеральный директор по вопросам инвалидности Хесус Мартин высказался о скандальной вечеринке нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, на которую были приглашены люди с карликовостью.

«Нам нужно выяснить, унижались ли на этой вечеринке люди с карликовостью, что может быть нарушением закона. Нас тревожит, что человек с таким количеством подписчиков, настоящий инфлюенсер для молодёжи, устраивает подобные вечеринки. Это может вызвать эффект подражания. Нас беспокоит, что люди с деньгами и властью чувствуют себя безнаказанными. Закон одинаков для всех — и для бедных, и для богатых. Министерство не будет сидеть сложа руки, если есть признаки нарушения», — приводит слова Мартина Marca.

Ранее сообщалось, что министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, запрещающий показ передач, высмеивающих или унижающих людей с ограниченными возможностями.