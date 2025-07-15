Григорян назвал причину, по которой Семак не выпустит Жерсона в старте первой игры РПЛ

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказал мнение о том, выпустит ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак бразильского центрального полузащитника Жерсона в стартовом составе в первом туре РПЛ. Петербургский клуб сыграет с «Ростовом» 20 июля.

«Мне кажется, что Семак не выпустит Жерсона в стартовом составе в матче первого тура. Он же ещё совсем не играл. Семак не будет рисковать. Если он выйдет со старта, то мне не очень понятно, кого заменить он должен. Мне кажется, что Жерсона выпустят на замену», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, бразильский полузащитник пополнил состав петербургской команды 13 июля.