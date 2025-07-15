ФИФА может наказать Луиса Энрике и Жоау Невеша за поведение в финале клубного ЧМ-2025

Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, схвативший нападающего «Челси» Жоау Педро после поражения в финале клубного чемпионата мира (0:3), а также Жоау Невеш, удалённый с поля, могут столкнуться с наказанием со стороны ФИФА, сообщает Lequipe.

По данным источника, обычно дисциплинарные санкции, наложенные в рамках клубного чемпионата мира, не распространяются на другие клубные или международные соревнования. Однако на этот раз в ФИФА предпочли не торопиться с выводами сразу после финала.

На основе отчётов официальных лиц матча, в частности, судейского протокола, дисциплинарная комиссия ФИФА в ближайшие дни примет решение, стоит ли открывать расследование. Если будет принято положительное решение, санкции могут быть самыми разными — от штрафа до дисквалификации.

Кроме того, в случае дисквалификации, ФИФА может распространить её на другие турниры, в том числе национальные первенства или матчи сборных.