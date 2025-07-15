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ФИФА может наказать Луиса Энрике и Жоау Невеша за поведение в финале клубного ЧМ-2025

ФИФА может наказать Луиса Энрике и Жоау Невеша за поведение в финале клубного ЧМ-2025
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Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, схвативший нападающего «Челси» Жоау Педро после поражения в финале клубного чемпионата мира (0:3), а также Жоау Невеш, удалённый с поля, могут столкнуться с наказанием со стороны ФИФА, сообщает Lequipe.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

По данным источника, обычно дисциплинарные санкции, наложенные в рамках клубного чемпионата мира, не распространяются на другие клубные или международные соревнования. Однако на этот раз в ФИФА предпочли не торопиться с выводами сразу после финала.

На основе отчётов официальных лиц матча, в частности, судейского протокола, дисциплинарная комиссия ФИФА в ближайшие дни примет решение, стоит ли открывать расследование. Если будет принято положительное решение, санкции могут быть самыми разными — от штрафа до дисквалификации.

Кроме того, в случае дисквалификации, ФИФА может распространить её на другие турниры, в том числе национальные первенства или матчи сборных.

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