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Радимов рассказал о слабых сторонах «Спартака»

Радимов рассказал о слабых сторонах «Спартака»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мыслями о слабых сторонах московского «Спартака» перед стартом Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«У меня складывается впечатление, что «Спартак» без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать. Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» Суботица. Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры — это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года.

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