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Радимов — о матче «Динамо»: не удивлюсь, если «Балтика» выиграет

Радимов — о матче «Динамо»: не удивлюсь, если «Балтика» выиграет
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Экс-хавбек московского «Динамо» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче первого тура Российской Премьер-лиги между московским клубом и «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет короткое замыкание. Обстановка будет наэлектризована так — мало не покажется. Это будет со стороны обоих тренеров — Карпина и Талалаева. «Динамо» нужно подтверждать свои амбиции. Им нужно выигрывать первый матч дома. Но и «Балтика» очень упрямая, кусачая команды. Я не берусь сказать, что «Динамо» выиграет. Не удивлюсь, если «Балтика» выиграет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча состоится уже 18 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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