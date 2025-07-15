Радимов — о матче «Динамо»: не удивлюсь, если «Балтика» выиграет

Экс-хавбек московского «Динамо» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче первого тура Российской Премьер-лиги между московским клубом и «Балтикой».

«Это будет короткое замыкание. Обстановка будет наэлектризована так — мало не покажется. Это будет со стороны обоих тренеров — Карпина и Талалаева. «Динамо» нужно подтверждать свои амбиции. Им нужно выигрывать первый матч дома. Но и «Балтика» очень упрямая, кусачая команды. Я не берусь сказать, что «Динамо» выиграет. Не удивлюсь, если «Балтика» выиграет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча состоится уже 18 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена».