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Семак рассказал о адаптации Романа Веги в «Зените»

Семак рассказал о адаптации Романа Веги в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о адаптации защитника клуба Романа Веги.

— Как вы оцените успехи новичка Романа Веги? Успел ли он уже полноценно адаптироваться к новым для себя условиям?
— Посмотрим. Полноценно — конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнёрам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше — достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом. Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита»

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.

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