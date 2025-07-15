Семак рассказал о адаптации Романа Веги в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о адаптации защитника клуба Романа Веги.

— Как вы оцените успехи новичка Романа Веги? Успел ли он уже полноценно адаптироваться к новым для себя условиям?

— Посмотрим. Полноценно — конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнёрам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше — достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом. Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита»

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.