Григорян назвал фактор, который поможет облегчить жизнь «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче первого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

«Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального. Особенность Кисловодска — низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится ещё 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь «Спартаку», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между командами состоится 19 июля в 20:30 мск.