Григорян назвал фактор, который поможет облегчить жизнь «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх
Поделиться
Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче первого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального. Особенность Кисловодска — низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится ещё 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь «Спартаку», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч между командами состоится 19 июля в 20:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июля 2025
-
04:39
-
04:32
-
04:20
-
03:58
-
03:55
-
03:52
-
03:26
-
03:19
-
03:05
-
03:03
-
02:45
-
02:35
-
02:28
-
02:19
-
02:02
-
01:55
-
01:42
-
01:36
-
01:18
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:33
-
00:30
-
00:09
-
00:04
-
00:02
- 14 июля 2025
-
23:50
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:29
-
23:28
-
23:08
-
22:56