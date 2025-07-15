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Григорян назвал фактор, который поможет облегчить жизнь «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх

Григорян назвал фактор, который поможет облегчить жизнь «Спартаку» в матче с «Динамо» Мх
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о предстоящем матче первого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального. Особенность Кисловодска — низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится ещё 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь «Спартаку», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между командами состоится 19 июля в 20:30 мск.

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