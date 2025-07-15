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Дональд Трамп допустил, что переименует футбол в США

Дональд Трамп допустил, что переименует футбол в США
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Президент США Дональд Трамп после финала клубного чемпионата мира заявил, что может рассмотреть вопрос переименования футбола в стране. Сейчас в США футбол обозначается словом soccer.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

— Что ж, это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом — они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать.

— Вы издадите указ, согласно которому мы теперь будем говорить только «футбол»?
— Думаю, я бы мог это сделать! — приводит слова Трампа DAZN.

Победителем клубного чемпионата мира стал «Челси», который в финальном матче разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.

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