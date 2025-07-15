Дональд Трамп допустил, что переименует футбол в США

Президент США Дональд Трамп после финала клубного чемпионата мира заявил, что может рассмотреть вопрос переименования футбола в стране. Сейчас в США футбол обозначается словом soccer.

— Что ж, это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом — они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать.

— Вы издадите указ, согласно которому мы теперь будем говорить только «футбол»?

— Думаю, я бы мог это сделать! — приводит слова Трампа DAZN.

Победителем клубного чемпионата мира стал «Челси», который в финальном матче разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.