Дональд Трамп допустил, что переименует футбол в США
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Президент США Дональд Трамп после финала клубного чемпионата мира заявил, что может рассмотреть вопрос переименования футбола в стране. Сейчас в США футбол обозначается словом soccer.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
— Что ж, это большое событие, и Джанни Инфантино мой друг, и они проделали такую отличную работу с лигой или футболом — они бы назвали это футболом, а мы называем это соккером. Не уверен, что изменения будут такими простыми. За этим здорово наблюдать.
— Вы издадите указ, согласно которому мы теперь будем говорить только «футбол»?
— Думаю, я бы мог это сделать! — приводит слова Трампа DAZN.
Победителем клубного чемпионата мира стал «Челси», который в финальном матче разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.
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