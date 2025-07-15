«Барселона» намерена вступить в переговоры по трансферу вингера «Баварии» — El Chiringuito

Каталонская «Барселона» определила крайнего нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Испании Брайана Сарагосу в качестве вероятной цели на позицию вингера. Об этом сообщает испанский портал El Chiringuito.

По информации источника, в стане каталонцев считают Сарагосу игроком, готовым к выступлениям в Ла Лиге и, вероятно, самым выгодным вариантом, доступным на рынке с точки зрения стоимости. Отмечается, что 23-летний испанец уже успел отреагировать на новости о заинтересованности в нём «блауграны», поставив лайк на пост с сообщением в соцсетях. Также подчёркивается, что в ближайшее время сине-гранатовые намерены сделать предложение о переходе игрока.

Ранее сообщалось, что Сарагоса не входит в планы Компани и покинет «Баварию» по окончании сезона.

Минувшую кампанию воспитанник «Гранады» провёл в аренде в «Осасуне», где сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив один мяч и отдав шесть результативных передач. Также в его активе гол в составе сборной Испании. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.