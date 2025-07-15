«Барриос сильно рисковал, можно было без головы остаться». Гришин – о матче с «Войводиной»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал эпизод с голевой передачей полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (7:1).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5' 2:0 Энрике – 7' 3:0 дос Сантос – 21' 3:1 Петрович – 30' 4:1 Кассьерра – 36' 5:1 Мантуан – 52' 6:1 Глушенков – 79' 7:1 Энрике – 87'
«Барриос там сильно рисковал. Если бы защитник выносил мяч, то там можно было без головы остаться. Но молодец защитник, что остановился. Барриос — вообще красавец, в такой момент пойти не каждый сможет. Это говорит о том, что заряженность футболиста на игру была 120%, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре РПЛ «Зенит» встретится с «Ростовом». Матч состоится 20 июля.
По итогам прошлого сезона чемпионата России «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице.
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