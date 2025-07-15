«Барриос сильно рисковал, можно было без головы остаться». Гришин – о матче с «Войводиной»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал эпизод с голевой передачей полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (7:1).

«Барриос там сильно рисковал. Если бы защитник выносил мяч, то там можно было без головы остаться. Но молодец защитник, что остановился. Барриос — вообще красавец, в такой момент пойти не каждый сможет. Это говорит о том, что заряженность футболиста на игру была 120%, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре РПЛ «Зенит» встретится с «Ростовом». Матч состоится 20 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице.