Радимов отреагировал на переход 39-летнего Модрича в «Милан»

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мнением о трансфере 39-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича, который подписал контракт с «Миланом» 14 июля.

«Он хочет попробовать силы в другой стране, продолжить карьеру — у него на это они есть. Для нас остаётся только наслаждаться его игрой. Это «Милан». Пусть хоть он и был восьмым в минувшем чемпионате Италии», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последние 13 лет хорватский полузащитник выступал за мадридский «Реал». За это время он провел 597 матчей, забил 49 голов и сделал 95 результативных передач. В составе команды хорват завоевал 27 трофеев, в том числе шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич стал обладателем «Золотого мяча», а также награды футболиста года от УЕФА и ФИФА.