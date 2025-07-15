Георгий Мамардашвили высказался о конкуренции с Алисоном в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили высказался о своём партнёре по команде вратаре «мерсисайдцев» Алисоне.

— Вы присоединяетесь к действительно талантливому вратарскому коллективу в «Ливерпуле» во главе с Алисоном. Насколько вы им восхищаетесь?

— Конечно, я могу сказать об Алиссоне, что он один из лучших вратарей в мире на данный момент, и я очень рад работать с ним.

— Насколько ты взволнован тем, что будешь ежедневно учиться у одного из лучших в мире?

— Я не могу дождаться, когда начну работать с ним и буду учиться у него.

— Но вы, очевидно, здесь не только для обучения, но и чтобы играть и создавать конкуренцию в команде. Это вызов, которого вы с нетерпением ждёте?

— Конечно, это будет вызов. Мне нравятся вызовы, и я здесь, чтобы показать всё, на что способен, и помочь команде, – приводит слова Мамардашвили официальный сайт клуба.

Напомним, в 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «красные» встретятся с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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