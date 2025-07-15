«Когда приехал на сбор, очень сильно заболел». Мостовой — о своей физической готовности

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей физической форме. Футболист отметил, что как только прибыл на сбор сине-бело-голубых, то сразу же заболел и был вынужден употреблять антибиотики.

«Я чуть позже из отпуска вышел — дали немного отдохнуть, так как в сборной был. Когда приехал, то, к сожалению, очень сильно заболел — пил антибиотики. Сейчас пока очень тяжело. В первом матче, три дня назад, 30 минут сыграл. Сегодня ещё настоящее лето — плюс 30. Тяжело было не только мне», — заявил Мостовой в эфире «Матч ТВ».

В понедельник «Зенит» сыграл второй матч с «Войводиной» в межсезонье и победил со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Александр Соболев и Андрей Мостовой. Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар».