Грузинский вратарь Мамардашвили высказался о переходе в «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили высказался о своём приходе в клуб.

«Когда я был ребёнком, я всегда смотрел видео на YouTube о вратарях, и я также помню некоторых вратарей «Ливерпуля». Я помню Ежи Дудека, потом Пепе Рейну, а теперь Алисона Бекера.

У «Ливерпуля» большое вратарское наследие, и я хочу попытаться написать собственный раздел в нём», — приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

Напомним, презентация Мамардашвили прошла вчера, 14 июня. Ранее голкипер выступал за «Валенсию». Последний сезон он провёл там на правах годичной аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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