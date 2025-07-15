Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузинский вратарь Мамардашвили высказался о переходе в «Ливерпуль»

Грузинский вратарь Мамардашвили высказался о переходе в «Ливерпуль»
Комментарии

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили высказался о своём приходе в клуб.

«Когда я был ребёнком, я всегда смотрел видео на YouTube о вратарях, и я также помню некоторых вратарей «Ливерпуля». Я помню Ежи Дудека, потом Пепе Рейну, а теперь Алисона Бекера.

У «Ливерпуля» большое вратарское наследие, и я хочу попытаться написать собственный раздел в нём», — приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

Напомним, презентация Мамардашвили прошла вчера, 14 июня. Ранее голкипер выступал за «Валенсию». Последний сезон он провёл там на правах годичной аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте

Материалы по теме
Георгий Мамардашвили высказался о конкуренции с Алисоном в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android