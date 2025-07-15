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Легенда сборной Украины Андрей Шевченко обратился к «Челси» после их победы на КЧМ

Легенда сборной Украины Андрей Шевченко обратился к «Челси» после их победы на КЧМ
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко поздравил команду с победой на клубном чемпионате мира.

«Поздравляю «Челси» с победой на клубном чемпионате мира 2025! Большое достижение для клуба, игроков и болельщиков. Горжусь видеть одну из моих бывших команд на вершине мирового футбола.

Наслаждайтесь этим моментом — вы это заслужили! Рад был встретиться с вами, Джанни Инфантино, президентом ФИФА, и иметь возможность поиграть со многими друзьями и легендами на стадионе «MetLife», — написал Шевченко в своих соцсетях.

Напомним, в финальном матче «Челси» разгромил со счётом 3:0 «Пари Сен-Жермен».

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