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Новый тренер «Шахтёра» Арда Туран ответил, чувствует ли он страх из-за событий на Украине

Новый тренер «Шахтёра» Арда Туран ответил, чувствует ли он страх из-за событий на Украине
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран в интервью испанскому изданию Marca ответил на вопрос о том, чувствует ли он страх из-за геополитической ситуации в стране.

— Вы всегда были мужественным человеком. Были ли у вас когда-либо сомнения из-за конфликта на Украине? Чувствуете ли вы страх или неуверенность?

— Ни секунды, с первого дня. Люди здесь переживают очень трудное время почти три года. В месте, где они переживают это ежедневно и ежесекундно, как я мог сомневаться из-за этого? Мы приехали в Украину, чтобы добавить немного радости в жизнь людей своей работой. Мы будем стремиться сделать их как можно счастливее нашим футболом и нашими достижениями. Мои сердце и мысли всегда с ними.

— Как эта ситуация влияет на повседневную жизнь команды? Усложняет ли она подписание контрактов с игроками?

— Конечно, это влияет. Мы говорим о жизни. Но мои игроки невероятно профессиональны. Что бы ни случилось, они стараются выкладываться на поле на все 100%. Я очень уважаю их. На каждой встрече я говорю: «Футбол важен, но ничто в жизни не важнее наших семей». Я с самого начала говорил им, что я с ними в каждом аспекте их жизни, — приводит слова Турана источник.

Напомним, в прошлом розыгрыше УПЛ «Шахтёр» занял третье место.

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