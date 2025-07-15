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Черчесов прокомментировал критику Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира

Черчесов прокомментировал критику Юргена Клоппа в адрес клубного чемпионата мира
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Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на слова немецкого специалиста Юргена Клоппа о клубном чемпионате мира. Ранее Клопп назвал КЧМ «худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе».

Юрген Клопп раскритиковал чемпионат, назвав его худшим изобретением в футболе за всю историю. Не слишком резкая оценка даже для него?
— Ну, он это сказал недели две назад, ещё до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит. ФИФА — мощнейшая организация. Дадим всё взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол, и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане,— приводит слова Черчесова Livesport.

Напомним, «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче турнира команда разгромила «ПСЖ» со счётом 3:0. «Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.

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