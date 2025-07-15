«Инфантино – человек, который считает себя Богом». Глава FIFPro раскритиковал босса ФИФА

Глава Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Серхио Марки раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

13 июля ФИФА объявила о достижении согласия с несколькими профсоюзами футболистов относительно новых минимальных стандартов отдыха игроков – обязательный интервал в 72 часа между матчами и не менее 21 дня отпуска для игроков после завершения сезона. Эта договоённость была достигнута во время встречи в Нью-Йорке перед финалом клубного чемпионата мира-2025, на которой присутствовали представители различных профсоюзов. Однако на этой встрече отсутствовали представители FIFPro.

По сообщению The Athletic, в воскресенье, 13 июля, Марки назвал президента Инфантино «человеком, который считает себя Богом», заявив, что процесс принятия решений в мировом футбольном органе стал «односторонним» и «авторитарным».

Также он заявил, что ФИФА принимает решения, руководствуясь «лишь логикой экономической прибыльности, а не принципами устойчивого развития человека», а здоровье игроков игнорируется и «приносится в жертву ради маркетинговых целей».

Также Серхио Марки раскритиковал проведение клубного ЧМ-2025.

«FIFPro не может не отметить, что это соревнование скрывает опасный разрыв с настоящей реальностью, с которой сталкивается большинство футболистов во всём мире.

То, что было представлено как глобальный праздник футбола, было ничем иным, как фикцией, созданной ФИФА и навязываемой её президентом – без всякого диалога, эмпатии или уважения к тем, кто ежедневно занимается игрой», – сказал Марки.

Марки заявил, что ФИФА «игнорирует реальность» относительно нагрузок, с которыми сталкиваются футболисты, а организация «продолжает увеличивать свои доходы за счёт здоровья игроков».

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