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Криштиану Роналду отреагировал на назначение Жезуша главным тренером «Аль-Насра»

Криштиану Роналду отреагировал на назначение Жезуша главным тренером «Аль-Насра»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поприветствовал нового главного тренера саудовской команды Жорже Жезуша. О назначении Жезуша «Аль-Наср» объявил накануне, 14 июля. Контракт с португальским специалистом рассчитан на один сезон.

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» — написал Криштиану Роналду в социальных сетях.

За годы работы 70-летний Жезуш тренировал «Бенфику», «Фламенго», «Фенербахче» и ряд других команд. С 2018 по 2019 год, а также с 2023 по 2025 год Жезуш уже работал в Саудовской Аравии, когда тренировал местный «Аль-Хиляль». С командой он выиграл чемпионат, Кубок и трижды — Суперкубок страны.

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