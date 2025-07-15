«Нам запретили есть мясо». Глебов — об изменениях в ЦСКА с приходом Челистини

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды многие правила в клубе ужесточились. В том числе, футболистам армейцев, по словам Глебова, запретили употреблять мясо.

— Насколько поменялся ЦСКА после прихода Фабио Челестини?

— Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесёт нам пользу, — заявил Глебов в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон ЦСКА завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок страны. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).