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Защитник «Спартака» Мангаш может перейти в «Спортинг». Его лоббирует тренер лиссабонцев

Защитник «Спартака» Мангаш может перейти в «Спортинг». Его лоббирует тренер лиссабонцев
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Тренер «Спортинга» Луи Боржес хочет заполучить в свою команду левого защитника «Спартака» Рикарду Мангаша, сообщает журналист Луис Коэльо в своих соцсетях.

По сведениям источника, специалист видит в португальце замену уходящему Матеусу Рейсу. Португальцы могут начать переговоры с москвичами уже в ближайшее время.

Рикарду Мангаш перебрался в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в прошлое летнее трансферное окно. Стоимость 27-летнего игрока портал Transfermarkt оценивает в € 2,5 млн.

В прошлом сезоне РПЛ Мангаш провёл за «Спартак» 11 матчей и стал автором двух голов.

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

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