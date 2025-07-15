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«Ливерпуль» определил свою главную трансферную цель в «Ньюкасле»

«Ливерпуль» определил свою главную трансферную цель в «Ньюкасле»
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«Ливерпуль» проявляет активную заинтересованность в центральном нападающем «Ньюкасла» Александере Исаке, «красные» определили шведа своей главной трансферной целью. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, на данном этапе «сороки» отказываются от продажи 25-летнего форварда. За «Ньюкасл» Исак выступает с августа 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 42 матча во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал шесть голевых передач.

Действующий контракт шведа с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает трансферную стоимость Александера в € 120 млн.

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