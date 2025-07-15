«Зенит» намерен купить лучшего бомбардира бразильского чемпионата — UOL

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет активный интерес к нападающему «Крузейро» Кайо Жорже, однако футболист и бразильский клуб не хотят вести переговоры, несмотря на щедрое предложение со стороны сине-бело-голубых. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, форвард предпочёл бы остаться в «Крузейро», чтобы привлечь внимание главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Кайо 23 года, за «Крузейро» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне нападающий забил 13 голов в 19 матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального нападающего в € 7 млн.