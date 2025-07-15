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Английский юрист рассказал, что ждёт Мудрика в случае признания виновным в допинговом деле

Английский юрист рассказал, что ждёт Мудрика в случае признания виновным в допинговом деле
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Британский юрист Саймон Лиф рассказал, что будет ждать вингера «Челси» Михаила Мудрика в случае официальной дисквалификации из-за употребления допинга, если данный факт будет доказан.

«Как и следовало ожидать, если Мудрик будет признан виновным в предъявленных обвинениях, то, вероятно, «Челси» не только будет иметь право расторгнуть с ним трудовой договор из-за грубого нарушения трудовой дисциплины, но и подаст иск против Мудрика за нанесённый ущерб клубу», — приводит слова Лифа inews.co.uk.

В понедельник, 18 июня, Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила обвинения украинскому футболисту в употреблении допинга. Согласно правилам FA, у 24-летнего вингера на тот момент было 20 дней, чтобы либо согласиться с выдвинутыми ему обвинениями либо запросить разбирательство в Футбольной ассоциации.

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