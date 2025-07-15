«ПСЖ» готов продать сразу трёх игроков ради подписания украинца Забарного — L'Equipe

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать сразу трёх футболиста в летнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, в «чёрный список» парижан вошли французский защитник Лукас Эрнандес, корейский хавбек Ли Кан Ин и португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

Отмечается, что таким образом клуб хочет заработать денег на усиление состава, в частности, на подписание украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

Ранее источниками сообщалось, что ради подписания Забарного парижане могут избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова, дабы избежать политических разногласий между игроками.

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